PORDENONE - Spaccata in prosciutteria, poi l'inseguimento in centro in piena notte: arrestato. La scorsa notte è stato arrestato l'autore di una spaccata alla Prosciutteria Fratelli Martin in via della Motta, in centro storico a Pordenone. Il ladro è stato catturato verso le 4.30 dopo un lungo inseguimento in centro. Ha cercato riparo nell'argine del fiume Noncello, dove alla fine è stato accerchiato dalla squadra volante con il contributo dei carabinieri arrivati in rinforzo.