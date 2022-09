Stasera il campionato italiano di 10 km di corsa su strada intorno alle mura, in una cornice da sogno in azione i migliori azzurri

CASTELFRANCO - Grande serata di sport a Castelfranco, nel cuore storico della città, con i campionati italiani assoluti, promesse e juniores dei 10 km di corsa su strada. L'evento "invade" il centro storico nel pomeriggio di oggi, sabato 3 settembre, con un percorso che si snoda intorno alle mura storiche del capoluogo castellano. Una cornice da sogno per un evento che, oltre a costituire la seconda prova del campionato italiano di società, assegna gli otto titoli di campioni italiani individuali per assoluti, promesse, juniores e allievi, sia maschili che femminili.

Gli iscritti sono 484: 348 uomini e 136 donne. Circa 170 le società rappresentate al via. La manifestazione (ideata inizialmente da Loris Favaron e Kevin Durigon) è organizzata da due storiche società della Marca, il Gruppo Atletica Vedelago e l’Us Atletica Quinto Mastella, con il supporto del Comune di Castelfranco Veneto. Tra i presenti anche alcuni reduci dai Mondiali di Eugene e dagli Europei di Monaco di Baviera.

Tra gli uomini, in gara il campione italiano uscente Iliass Aouani. La sfida è con Yohanes Chiappinelli, bronzo europeo nei 3000 siepi a Berlino 2018 e argento tricolore nel 2021 a Forlì, e Pietro Riva, quinto nei 10.000 metri agli Europei di Monaco di Baviera. Riva e Chiappinelli sono anche i primatisti italiani dei 10 km su strada: il riferimento è il 27’50” che Riva ha corso il 19 marzo a Laredo, in Spagna, e Chiappinelli ha eguagliato il 25 agosto ad Arezzo. Al via per il campionato di società diversi africani tra cui l’ugandese Oscar Chelimo, bronzo mondiale dei 5000 a Eugene.

I campioni italiani uscenti dei 10mila su strada, Sofia Yaremchuk e Iliass Aouani (foto Colombo/Fidal)

Tra le donne, Sofiia Yaremchuk va a caccia del bis tricolore dopo il successo nel 2021 a Forlì. Tra le rivali più accreditate per il titolo assoluto, due azzurre della Coppa Europa dei 10.000 metri, la vicentina Rebecca Lonedo, bronzo tricolore 2021, attesa dal debutto in maratona sotto la guida dell’olimpionico Stefano Baldini, e Giovanna Selva. Nella lotta per il podio proveranno a inserirsi anche la bellunese Gaia Colli, più volte quest’anno sul podio tricolore, e l’emergente molisana Letizia Di Lisa, seconda nei 5000 agli Assoluti, senza dimenticare Maria Chiara Cascavilla.

Il percorso è stato omologato mercoledì 24 agosto dal misuratore internazionale Aims-Iaaf di grado A, Massimo Grandi, accompagnato dal giudice di gara Enzo Maoret. Il tracciato realizzato è 2.451 metri, con uno spettacolare colpo d’occhio sulle mura medievali che cingono il cuore storico della città. Per ogni gara sui 10 km previsti quattro giri: partenza e arrivo in Piazza Giorgione, start all’altezza del Bar Borsa, traguardo 200 metri più avanti. Per le allieve, categoria impegnata sulla distanza di 6 km, tre giri su un percorso ridotto. Dopo lo start in Piazza Giorgione, prima parte all’esterno delle mura. Tracciato piatto e veloce, unica variazione di pendenza, quasi impercettibile, al ponte sul Musonello.

Il programma prevede: primo start alle 17 con la gara allieve, una gara sui 6 km. Alle 17.45 gli allievi. Alle 18.45 gara femminile assoluta e, alle 19.45, quella maschile. Dalle due gare i campioni assoluti, promesse (20-22 anni) e juniores (18-19 anni).