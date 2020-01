Eventi a Befana in Veneto e Friuli. Panevin , feste, sfilate: tutto quello che c'è da fare

Panevin, Befane, gli eventi per il 5 e il 6 gennaio in Veneto e Friuli. Calendario ricco di appuntamenti in Veneto e Friuli Venezia Giulia per la fine delle festività natalizie. Dalla regata di Venezia ai falò propiziatori nei paesi: tra i più famosi quello padovano in Prato della Valle e quello di Arcade in provincia di Treviso I fuochi si accendono anche nell'Agordino, mentre a Adria arrivano i Re Magi. In ogni piazza vin brulè e calze per i bambini.

GLI APPUNTAMENTI

VENEZIA

A Venezia tra domani e il giorno dell'Epifania si rinnoveranno i Panevin, anche come Brusa ea vecia, da cui trarre presagi per il nuovo anno. Alla Gazzera, quartiere di Mestre che lambisce quel che resta della campagna, domenica alle 18.30 si rinnoverà il celebre falò della famiglia De Toni, giunto alla 59° edizione. Molta attesa, lo stesso giorno, ma a partire dalle 15.30, a Noale, dove il rogo è in programma sulla spianata della rocca con relativa lettura del pronostego: la festa cittadina, organizzata dalla Pro loco e seguita sempre da una grande folla, prevede la presenza di oltre cento figuranti in costume contadino rappresentanti dei vari borghi. Ormai celebre anche l'incendio sull'acqua a Quarto d'Altino, dove alle 20 i sommozzatori risaliranno un tratto del Sile, al confine con Musestre, per appiccare il fuoco alla zattera piena di cataste di legna. Falò sono in programma anche sul litorale, da Cavallino a Jesolo. Lunedì a Venezia, invece, tornerà la tradizionale regata delle Befane che si ripete in Canal Grande del 1978: si corre su mascarete coa scoa, con arrivo a Rialto e successiva festa per tutti.

TREVISO

Ritorna nel cuore di Treviso la 12. edizione de la Sporta dea Marantega, una Befana di Marca un po' speciale che ama i prodotti naturali e genuini, meglio da piccoli produttori e artigiani locali. L'evento, che si svolgerà domani, domenica e lunedì in piazza Aldo Moro e piazza Indipendenza, prevede intrattenimenti e bancarelle. A Bessica di Loria, invece, domenica, dalle 15.30, la befana arriverà con una spettacolare discesa dal campanile, mentre a Castelfranco alle 18.40 dentro le mura a Castelfranco si terrà uno spettacolo d'illusione che farà sognare tutti i bambini. In tutta la Marca la notte del 5 si accenderanno i Panevin: tra i più famosi quello di Arcade e di Susegana.

PADOVA

Sarà il tradizionale appuntamento del 6 gennaio, alle 18, in Prato della Valle con il falò brusa ea vecia a chiudere il Natale di Stelle di Padova. La catasta di legna, realizzata dai Vigili del Fuoco, sarà più povera per limitare l'impatto sull'ambiente ma, dalle 15,30 spazio alla festa con cioccolato, vin brulè, con la presenza dell'associazione Dottor Clown e tante calzette per i bimbi. In provincia a Bagnoli di Cadoneghe la Befana arriverà alle 20,45 del 5 gennaio. A villa Augusta il Gruppo agricoltori rinnova l'appuntamento con il falò più longevo del Veneto e la possibilità di ammirare il presepe vivente. A Casalserugo grande falò a chiusura della festa organizzata dalla Pro Loco. Albignasego festeggia la Befana dalle 16 al Palazzetto dello Sport con il teatro per i ragazzi. Ad Arsego festa in parrocchia dalle 15,30 e alle 18,30 falò della Befana.

BELLUNO

Sulle Dolomiti dell'Agordino si accendono i fuochi, la sera della vigilia dell'Epifania. Sono i pavaroi di buon augurio, così simili al panevin. Ardono sulle cime, ma anche a fondovalle, nel Broi di Agordo, la piazza verde al centro del paese. Quei roghi si accendono di magia e di rituali antichi, a bruciare i resti dell'inverno, l'annata finita, per guardare a quella futura. È anche occasione di ritrovo della sezione di Agordo del Club alpino italiano, intitolata a Armando Tama Da Roit, fondata nel 1868. La sera dei pavarui ci sarà una grande festa al Nof Filò, il centro culturale di Cencenighe, fra gastronomia tipica e musica popolare dal vivo. A Cortina d'Ampezzo le rassegne culturali che animano le feste si concludono il 5 gennaio. Un grande concerto dei Virtuosi del teatro La Scala di Milano è programmato per sabato 4 gennaio, alle 21, all'Alexander Girardi. Il Feltrino dedica la festa allo sport, con la decima Corsa della Befana, abbinata alla terza prova di nordic walking: organizza la Pro Loco di Pedavena, con partenza alle 10 del 6 gennaio davanti alla Birreria Pedavena.

ROVIGO

Ad Adria con la Befana vien di notte 5 i giorni di festeggiamenti, iniziati ieri. Oggi dalle 16 laboratori di narrativa in biblioteca, domani alle 17,30 il Corteo dei Magi, camminata lungo le vie fino al presepe cittadino. A Taglio di Po domani, domenica e lunedì Ballo e canto d'la Vecia, con i componenti del coro Voci del Delta in giro per Porto Tolle, Adria e Porto Viro. A Rovigo la Befana più tradizionale è quella del comitato San Leopoldo, quartiere Tassina. Domenica alle 15,30 sarà aperta la casetta per la consegna delle letterine con i desideri dei regali, alle 20 la consegna casa per casa. Lunedì alle 17,30 l'attesa Brusavecia a cui è invitato anche il sindaco. Sempre lunedì pomeriggio animazione, doni e attività in palestra a Borsea, falò e alle 19 estrazione della lotteria. Iniziative anche a Granzette, Concadiramme e Boara Pisani. Ad Arquà Polesine Sta arrivando la Befana anticipata a domenica dalle 17. Lunedì dalle 14 alle 18 nel castello estense mangiafuoco e magia.

UDINE

Anche il Friuli Venezia Giulia rinnova le sue antiche tradizioni. Tra gli appuntamenti più attesi, c'è la Messa dello Spadone, il 6 gennaio dalle 10.30 nel Duomo di Cividale del Friuli. Il rito affonda le sue radici nel 1366 e ricorda l'entrata in città del patriarca Marquardo von Randeck; durante la cerimonia liturgica, il Diacono, che per l'occasione indossa un elmo piumato, solleva più volte una spada in segno di saluto; la messa è accompagnata dagli antichi canti del rito patriarchino aquileiense ed è seguita da un corteo storico medievale. Sempre il 6 gennaio, ma a Gemona del Friuli, si terrà invece l'Epifania del Tallero: verso le 9.30 si svolgerà il corteo storico lungo le vie della cittadina, con dame e cavalieri che sfileranno fino al Duomo: qui, verrà officiata la messa, durante la quale la Comunità Civile, rappresentata dal sindaco, offre alla chiesa un tallero d'argento, segno di sottomissione del potere temporale a quello spirituale. Per i tradizionali fuochi epifanici, il Friuli guarda alle previsioni che arrivano dal pignarûl (ossia il falò) di Tarcento: il 6 gennaio sul far della sera, il Vecchio Venerando accende la pira sul piazzale del castello di Coja e, in base alla direzione del fumo, trae gli auspici per il nuovo anno. Anche Cergneu di Nimis ospita una tradizione particolare: il Risveglio del Pust; il 5 gennaio, il Pust sarà liberato dal letargo in catene nella grotta e darà inizio al Carnevale, accendendo il Palavin.

PORDENONE

Diversi gli eventi dedicati all'epifania a cavallo tra il 5 e il 6 gennaio a partire dai tradizionali falò che verranno accesi nei quartieri cittadini e in località Comina. Contestualmente all'accensione di quest'ultimo, alle 20, Bianca Manzari reciterà le litanie, filastrocche satiriche, che fanno il bilancio dell'anno passato. Segue cena a base di prodotti tipici nelle sale del Villaggio del fanciullo. Da non perdere il Zir dai Arboras a Valvasone Arzene, tradizionale giro dei falò epifanici in bicicletta con momenti conviviali a ogni tappa offerti dagli abitanti delle borgate vicine: tragitto di 20 chilometri con partenza alle 19 da Ponte Delizia. A Pordenone città la giornata del 6 sarà animata sin dal mattino con la corsa dei babbi natale e delle befane, marcia solidale non competitiva con partenza alle 10. Alle 10.30 in piazza Cavour prende vita la Befana del Vigile, rievocazione storica con arrivo dei partecipanti in vespa e abiti anni 60. Alle 15 la spettacolare discesa della Befana dal Campanile di San Marco, in collaborazione coi vigili del fuoco.

(Hanno collaborato Clelia Del Ponte, Marco Dibona, Luisa Morbiato, Alessia Pilotto e Alvise Sperandio)

