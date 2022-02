TREVISO - Nel commercio manca il personale; nella ristorazione c’è una disperata, quanto vana, ricerca di camerieri o cuochi. Ma la Marca trevigiana vanta il triste primato di 19 mila giovani che presentato dalla Cisl, è inevitabilmente ricaduto all’interno della discussione al tavolo Unascom che annovera settori in cronico debito di occupati. C’è una generazione a casa e un intero settore cerca disperatamente lavoratori<WC>: «È molto singolare sapere che, nella nostra provincia, ci sono 19mila ragazzi che non studiano e non lavorano, ma le nostre attività faticano a trovare personale. E il lavoro non manca», sottolinea non senza un certo stupore Dania Sartorato, presidente provinciale Unascom.<WC1> Ma c’è solo l’apatia, il disagio o ci sono condizioni lavorative oggettivamente poco appetibili? A questa domanda cercano di rispondere il referente nazionale Fipe Roberto Calugi<WC> oltre alla stessa<WC1> Sartorato. <WC>

LE RISPOSTE

«Credo che tre siano i motivi per cui il comparto della ristorazione fatica con il personale - argomenta Calugi - l'incertezza di questi ultimi due anni, tra chiusure e riaperture, non dava la necessaria sicurezza a chi avrebbe voluto lavorare perchè c'era sempre il rischio che ad un certo punto il locale fosse costretto a ridurre la produttività. E quindi, potendo scegliere, andavano a lavorare in altri settori». Ma il Presidente nazionale Fipe spiega anche come «le nuove generazioni siano meno propense a lavorare durante i festivi e nei fine settimana, motivo per cui la ricerca di personale non è semplice. Non è una critica, ma un'evoluzione del mercato su cui dovremo cercare di trovare un punto d'incontro e fare delle riflessioni».

GLI AIUTI

Sulla questione relativa alle condizioni lavorative, Fipe risponde che viene applicata una tariffa nazionale: «Mi permetto di porre anche il tema del reddito di cittadinanza - conclude Calugi - che spesso non rappresenta uno sprone ad iniziare attività impegnative e faticose come quelle nel settore della ristorazione o della somministrazione». Ma il problema si allarga a macchia d'olio. Perchè il problema della ricerca del personale riguarda un'ampia fetta di settori. Si tratta di capire come incrociare forza lavoro e mercato, come avvicinare un'intera generazione che non percepisce uno stipendio al mondo del lavoro. «Noi facciamo fatica a trovare personale - ribadisce Sartorato - ma anche macellai, banconieri, negozi. Un po' tutte le categorie soffrono di questo. È un tema importante con ricadute economiche e sociali evidente». La nuova Presidente Unascom ritiene che il gap vada presto colmato: «Ora ci aspettano nuove sfide, prima fra tutte la risposta concreta alle esigenze occupazionali che si scontra con un problema formativo e con alcuni atteggiamenti dei giovani. Occorre una nuova alleanza per costruire un mercato del lavoro che riporti al centro le esigenze delle persone e il futuro delle imprese, ripartendo da competenze e costi del lavoro più accettabili.