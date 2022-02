TREVISO - Non si trovano ingegneri. E neppure impiegati. Non solo per le aziende. Stavolta la Camera di commercio vive il problema direttamente sulla propria pelle. « Abbiamo aperto due bandi per assumere personale con un salario d’ingresso tra i 1.500 e i 1.600 euro – spiega il presidente Mario Pozza – una volta ci sarebbe stata la coda. Adesso, invece, sono andati a vuoto » . L’ente cercava ingegneri e impiegati per l’amministrazione. Ma dovrà riprovarci. « Neppure il posto fisso attira più i giovani – dice il presidente – forse pesa lo stereotipo secondo il quale l’amministrazione pubblica è un carrozzone. Ma non è così dappertutto. C’è anche tanta innovazione » .

LA SORPRESA

I due bandi andati deserti rappresentano la punta dell’iceberg in una provincia che conta sempre meno giovani. Complice l’inverno demografico, in poco più di dieci anni il trevigiano ha perso quasi 11mila under 30. Una parte va all’estero. Ma nella Marca ci sono anche 19mila ragazzi che non studiano e non lavorano. Mentre le aziende faticano a trovare sia manodopera che personale specializzato. « Dobbiamo far tornare ai giovani la voglia di lavorare nel nostro territorio – ha spiegato Pozza intervenendo ieri al congresso della Cisl a Santa Lucia di Piave – servono infrastrutture, come banda larga e fibra ottica. L’altro aspetto è quello dei salari: sono bassi perché c’è troppa imposizione fiscale. Va alleggerita per fare in modo che resti di più in busta paga » . « E serve una politica per la casa rivolta ai giovani: è impensabile che possano spendere 2mila o 3mila euro al metro quadro per comprarsi un appartamento – aggiunge – come servono servizi per sostenere chi vuole avere figli. Ad esempio asili gratis o un assegno familiare degno di questo nome » .

L’ACCUSA

E il reddito di cittadinanza? «È da rivedere – detta Pozza – deve passare attraverso i Comuni per coinvolgere i giovani nelle attività produttive » . Non piace nemmeno il super-bonus del 110% per l’edilizia : « Sarebbe stato meglio tenerlo al 70 o all’80% – specifica – su 23 miliardi spesi, 4 o 5 sarebbero dovut i essere usati a sostegno di ragazzi e famiglie » . Davanti alla carenza di manodopera, intanto, si pensa di andare a cercarla all’estero. Un po’ come succede con infermieri e oss. « Potrebbero essere coinvolte le Camere di commercio italiane all’estero, guidate da imprenditori che vivono in quei Paesi e che sanno che competenze ci sono – apre Pozza – l’obiettivo sarebbe quello di andare a guardare fuori dai confini, sì, ma per scegliere manodopera e competenze in modo mirato » .

L’INVITO