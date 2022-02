Un anno di attività a 444 euro al mese: il servizio civile chiama 33 giovani

VICENZA - Dall'assistenza agli anziani all'impiego nelle strutture sanitarie. Venticinque ore alla settimana per un anno a 444 euro al mese. Si chiama servizio civile, si legge opportunità. E quella che il mondo del volontariato vicentino offre a 33 giovani del territorio tra i 18 e i 28 anni. Avranno tempo fino alle 14 del 10 febbraio per candidarsi a uno dei 6 progetti lanciati dal Centro di servizio per il volontariato (Csv). Si tratta di attività di servizio civile universale finanziate dal governo che coinvolgono 14 realtà, tra cui l'Ulss 7, il Centro aiuto alla vita di Schio, l'associazione Donna chiama donna e il centro Astalli. Si va dalla preparazione di materiali e spazi per incontri con i migranti al supporto telefonico nelle mansioni di segreteria, dall'esperienza nelle case di riposo a quella in favore di donne in difficoltà. Le associazioni coinvolte sono sono distribuite in diversi ambiti del terzo settore. «Sono ancora pochi i giovani che comprendono quanto questa sia una grande occasione per entrare nel mondo del lavoro in un contesto che valorizza l'individuo - sottolinea Maria Rita Dal Molin, direttrice del Csv - L'impegno sarà sostenuto grazie a un contratto sottoscritto con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale». Informazioni su csv-vicenza.org.