Baby gang a Treviso, il sindaco Mario Conte: «La cultura del far festa deve diventare un elemento importante per l'educazione dei nostri giovani» Video

TREVISO - Baby gang a Treviso, il punto con il sindaco Mario Conte: «La cultura anche del far festa deve diventare un elemento importante per l'educazione dei nostri giovani - ha spiegato - L'appello che faccio alle famiglie è di verificare anche le condizioni dei propri figli perché oltre al momento di fare la festa ne va della loro salute perché esagerare non va mai bene». E in merito all'istituzione di un presidio fisso in centro, il sindaco sottolinea: «Lo vedo difficile, punterei sull'educazione dei giovani». Il primo cittadino lancia poi un appello: «Divertitevi senza bere e senza altre sostanze che possono alterare il loro stato d'animo».