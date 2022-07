Finisce contro il semaforo, l'auto prende fuoco: ferito riesce a uscire dall'abitacolo

VAZZOLA - La notte scorsa tra domenica e lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via IV Novembre a Vazzola per un incidente e conseguente incendio di un’auto finita contro un palo semaforico: ferito il conducente. L’uomo dopo aver impattato contro il semaforo, se pur ferito è riuscito a scendere, mentre l’Alfa Romeo Mito si è incendiata. I pompieri arrivati da Conegliano hanno spento il rogo dell’auto, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.