Spedizione punitiva nella notte: in due sfondano la porta e pestano a sangue 41enne nel sonno

CORNUDA - Spedizione punitiva in piena notte: un 41enne è stato pestato a sangue nel sonno. I carabinieri della compagnia di Montebelluna hanno arrestato nella tarda serata di ieri, in flagranza di reato, a Cornuda, due soggetti italiani dimoranti nel Trevigiano, un 53enne ed un 36enne, per lesioni gravi e danneggiamento. I due, forzata la porta dell’abitazione di un 41enne loro conoscente, lo hanno sorpreso nel sonno e violentemente percosso con calci e pugni venendo bloccati dai militari dell’Arma, piombati tempestivamente sul posto allertati da altri residenti.

Gli aggressori sono stati condotti, su disposizione dell’autorità giudiziaria, in carcere a Treviso, mentre il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale al Ca’ Foncello dove si trova ricoverato a seguito delle fratture e contusioni multiple riportate. Indagini sono in corso sul possibile movente dell’aggressione. I tre arrestati sono tutti già conosciuti alle forze dell’ordine.