Picchia la compagna, poi aggredisce pure i carabinieri: 44enne passa la Pasqua agli arresti

VALDAGNO - Picchia la compagna, e poi cerca di fare il brusco anche con i carabinieri. E' finito così a fare la Pasqua agli arresti. La misura restrittiva è scattata per B.D., 44 anni, residente a Valdagno, per i reati di maltrattamenti contro la convivente e per resistenza a pubblico ufficiale. I militari della stazione di Valdagno sono intervenuti nel tardo pomeriggio del 14 aprile dopo che alla loro centrale operativa era pervenuta una richiesta di aiuto da parte della convivente dell’uomo, che segnalava i continui maltrattamenti da parte del compagno.

I carabinieri si sono subito diretti all'abitazione dei due, per verificare cosa stesse di fatto accadendo. La pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile appena arrivata ha subito avuto modo di assistere a percosse da parte dell'uomo nei confronti della convivente, uscita nel giardino dell’abitazione.

I militari sono così intervenuti a difesa della donna e sono stati a loro volta aggrediti da B.D., che è stato tuttavia rapidamente bloccato dai militari. Intanto sono giunte sul posto altre due pattuglie per dare supporto nelle operazioni di arresto, oltre a personale del 118 per dare assistenza sanitaria alla signora. Quest'ultima aveva anche riportato delle lievi lesioni. L’uomo è stato così posto in regime di arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto, avvenuta nella mattinata di sabato.