Gang di ventenni picchia e rapina i clienti delle discoteche per rubare cellulari: 8 arresti (c'è anche un minore)

VERONA - Otto ragazzi, uno dei quali ancora minorenne, sono stati arrestati dagli agenti delle Volanti della questura di Verona con l'accusa di tentata rapina aggravata in concorso, inoltre sono stati denunciati per lesioni aggravate. Sette degli arrestati hanno un'età compresa tra i 18 e i 20 anni. Secondo l'accusa hanno tentato di mettere a segno diversi furti di telefoni cellulari e per riuscire nell'intento hanno picchiato le loro vittime. È successo nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, in un locale notturno frequentato da giovani e adolescenti, nella zona industriale della città scaligera.

A chiedere l'intervento della Polizia è stata una delle vittime che - secondo quanto emerso dai primi accertamenti effettuati dagli agenti delle Volanti - sarebbe stata aggredita e picchiata, intorno alle tre di notte, da un gruppo di coetanei intenzionati a sottrargli il cellulare. Il ragazzo è stato trovato dai poliziotti fuori dal locale, con le evidenti tracce sul volto del pestaggio subito, refertate con 25 giorni di prognosi. Secondo la ricostruzione dei fatti, il gruppetto di giovani avrebbe tentato di mettere a segno almeno altri 2 furti di telefonini nella stessa serata, sempre nei dintorni del locale e con le medesime modalità.