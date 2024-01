Treviso. Minaccia di morte e aggredisce ripetutamente la madre e i sei fratelli per imporre il proprio «dominio»: arrestato

TREVISO - Per mesi aveva imposto in casa un regime di terrore, tormentando la madre e i sei fratelli più piccoli con continue aggressioni fisiche e verbali, minacce di morte, danneggiamenti continui di elettrodomestici e suppellettili, pretendendo di essere mantenuto in tutto e imponendo ai conviventi il proprio "dominio".

Il protagonista della vicenda è uno straniero dimorante nel trevigiano che si trova ora nel carcere di Treviso in custodia cautelare.