Voto in condotta, dopo il caso di Rovigo il ministro Valditara assicura: «Bisognerà ripensarlo»

ROVIGO - La vicenda dei due studenti promossi con il 9 in condotta, gli stessi che avevano sparato in classe alla professoressa durante la lezione e filmato tutto per poi condividerlo sul web, non si esaurirà tanto facilmente. A renderlo molto chiaro + il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara che ha dichiarato: «Ci dovrà essere un ripensamento sul significato e sul ruolo, all'interno dell'intero anno scolastico, del voto di condotta». Lo ha spiegato intervenendo all'evento Futuro Direzione Nord a Milano. «Siccome il caso di Rovigo mi ha lasciato perplesso - ha aggiunto - ho mandato un'ispezione, vogliamo capire che margini di manovra può avere il ministero.