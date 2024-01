VILLADOSE (ROVIGO) - È in arrivo un milione di euro per la bonifica del sito ex Isola Verde. Una vera e propria boccata d'ossigeno per i villadosani che finalmente potranno veder iniziare i lavori di risanamento di un'area che, da ormai troppo tempo, è abbandonata e un potenziale pericolo per la salute. Si tratta del maggior contributo che la Regione Veneto ha assegnato a nove Comuni beneficiari per un totale di circa 3,3 milioni di euro. Ben un terzo, quindi, dei soldi messi a disposizione andranno a Villadose, unico comune polesano tra l'altro a beneficiarne.

EX LAGHETTO

Il sito denominato Ex isola Verde si trova a ridosso delle discariche Taglietto, un tempo meta dei pescatori sportivi e conosciuto come locale dove c'era sia ristorante che pizzeria e pure intrattenimento con musica e danza. Negli anni il sito è stato lasciato in stato di abbandono e successivamente destinato alla realizzazione di un impianto di fitobiodepurazione. Nel 2022 l'amministrazione comunale ha deliberato la presa d'atto della volontà della società Ecoambiente, proprietaria del sito, di realizzare un centro di raccolta di rifiuti urbani Ecocentro per il conferimento in orari stabiliti di rifiuti da parte dei cittadini dei comuni del comprensorio intorno a Villadose. Ecoambiente ha quindi comunicato all'amministrazione il 15 giugno 2022 di una potenziale contaminazione ed eventuale minaccia di danno ambientale, conseguentemente al superamento dei limiti previsti dal Testo Unico Ambiente e si è così avviata la Conferenza di Servizi per definire tale minaccia ambientale. È seguita quindi la richiesta di contributi relativamente al progetto di bonifica del sito.

«Sono risorse che sono state rimesse in gioco a causa del mancato avvio dei lavori di bonifica dettaglia l'assessore regionale Bottacin di un intervento per il quale ancora nel 2021 avevamo assegnato al Comune di Crocetta del Montello un contributo di quasi 5 milioni di euro. Purtroppo, a fronte del mancato affidamento dei lavori da parte del Comune di Crocetta del Montello entro i termini espliciti previsti dal bando-gli uffici preposti alle verifiche non hanno potuto che revocare il contributo».



SODDISFAZIONE

«Si tratta di un'ottima notizia - commenta il sindaco Pierpaolo Barison - arrivata nelle ultime ore del 2023 che ci permette di mettere in cantiere un intervento importante e delicato con un motivo di orgoglio in più, quello di esser risultati i maggiori beneficiari tra una decina di Comuni, alcuni dei quali decisamente più grandi di noi. La Regione Veneto la sua attenzione e vicinanza al territorio: per noi, che siamo una realtà decisamente piccola in confronto agli altri, è come se da Venezia fossero arrivati contemporaneamente Babbo Natale e Befana».