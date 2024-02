Rovigo, Centro commerciale Le Torri in completo stato di abbandono

«La situazione del Centro commerciale Le Torri di via Sacro Cuore rappresenta un pericolo per la salute pubblica».

A dirlo non è un cittadino qualunque, dei tanti che gettano uno sguardo sconfortato sul tracollo dello stabile in abbandono, un enorme vuoto urbano che si è aperto come una ferita nel tessuto del centro storico, con il parcheggio ormai ridotto ad un acquitrino, bensì il presidente dell'Ordine dei medici di Rovigo Francesco Noce. Proprio l'acquitrino, che riporta alla mente i periodi malsani vissuti dal Polesine prima della bonifica, è l'oggetto delle preoccupazioni del dottor Noce, che, per questo motivo, il 5 febbraio scorso ha inviato una segnalazione scritta con tanto di foto, a nome dell'Ordine dei medici, al sindaco Edoardo Gaffeo, al direttore generale dell'Ulss Polesana ed al comandante dei Vigili del fuoco.