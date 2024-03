VILLADOSE - Festa in sala consiliare per i 50 anni di attività di Schiesari. Nel 1973 Sergio Schiesari, originario del Basso polesine e trasferitosi a Villadose per amore di Natalina, apriva un piccolo laboratorio di pasticceria artigianale. Da quell'intuizione negli anni l'attività di Sergio si è sviluppata e ampliata tanto che sotto l'insegna Schiesari, oggi ci sono ben tre attività distinte condotte dai tre figli di Sergio: il laboratorio artigianale di Mirko in zona industriale, il Bar Pasticceria di Lisa in piazza e lo Schiesari Catering & Banqueting di Sabrina che gestisce gli eventi in Tenuta Cartirago a Lama Polesine.

Nel 2023 la famiglia Schiesari ha festeggiato il traguardo del mezzo secolo di attività, tanto che l'amministrazione comunale ha voluto ricordare con un invito in consiglio comunale per il giusto e meritato tributo a Lisa, Mirko e Sabrina che hanno raccolto il testimone da papà Sergio e mamma Natalina, anima e fondatore, scomparso alcuni anni fa. Lunedì 18 marzo, prima della seduta di lavori fissata a Palazzo Patella, sindaco e giunta davanti all'aula riunita hanno accolto la piccola delegazione, coi figli anche la moglie di Sergio, Natalina Moretto, e i nipoti, consegnando una simbolica targa di riconoscimento. «Si tratta di un rito ormai consolidato - così l'assessore al Commercio, Davide Aggio - che si ripete in occasione di importanti ricorrenze ma che nel caso degli Schiesari è più che dovuto visto il grande successo che da cinque decenni questa famiglia riscuote in paese e non solo. Si tratta di un'azienda solida e di qualità che ha legato le sue vicende a Villadose ma che è famosa ben oltre i nostri confini. Una piccola, grande eccellenza».