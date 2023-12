CONEGLIANO (TREVISO) - Ha solo 29 anni Radu Magureanu ma con coraggio e tenacia ha rilevato il negozio Porta Leone, storica boutique in centro storico. Non si è spaventato davanti all’impegno economico, al bussare con insistenza alle porte delle banche, alla concorrenza agguerrita e al lavorare in un segmento, quello dell’abbigliamento maschile, assai competitivo. «Il mio approccio alla vita è quello di vedere il bicchiere mezzo pieno – dice - Lavorare con brand italiani che esprimono il massimo della sartorialità e della qualità, è per me motivo di orgoglio. Li propongo prima di tutto come un’esperienza a coloro che entrano nel negozio e che cercano l’emozione dell’alta sartoria. Voglio essere l’esatto opposto dell’e-commerce: punto al contatto umano, all’acquisto esperienziale, a comunicare una filosofia, quella prima di tutto di prendersi cura di sé stessi». Radu Magureanu, è di origini romene. Era molto piccolo quando ha lasciato la città di Brasov, con papà e mamma, operai. Una famiglia semplice dalla quale ha imparato educazione, rispetto e l’importanza del fare e del mettersi in gioco. Ha le idee chiare, forza di volontà da vendere, intraprendenza e desiderio di mettersi alla prova. I valori fondanti del suo agire quotidiano arrivano dalla famiglia e dalla scuola.