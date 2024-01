Incendio all'istituto Carenzoni Monego, salvate 4 persone, 18 ospiti evacuati

FELTRE - Dalle ore 17 di oggi sabato 6 gennaio 2024, i vigili del fuoco stanno operando in via Cesare Battisti a Feltre per l’incendio divampato all’interno dell’istituto Carenzoni Monego: salvate 4 persone che si trovavano sulle finestre del primo piano, portati a terra con le scale. Diciotto in totale gli ospiti del centro evacuati. I vigili del fuoco accorsi dal distaccamento di Feltre, hanno spento le fiamme divampate nell’area lavaggio della cucina, il cui fumo ha invaso le camere del piano superiore dell’ala dell’istituto.

Uno degli ospiti con piccole ustioni è stato trasferito in pronto soccorso. Ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dei locali da parte dei vigili del fuoco presenti anche con il funzionario di guardia. Sul posto il sindaco per trovare un alloggio per la notte alle persone evacuate. Interdetti i locali interessati dalle fiamme fino al ripristino degli impianti e della salubrità degli ambienti.