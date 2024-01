Incendio in un appartamento mansardato: evacuata famiglia di 4 persone con un bimbo piccolo

FELTRE - Dalle 19.10 di oggi 5 gennaio 2024, i vigili del fuoco stanno operando in Via Culliada a Feltre per l’incendio tetto di una mansarda: evacuata una famiglia di 4 persone, tra cui un bambino piccolo. I pompieri arrivati da Feltre con personale permanente e volontario, con due autopompe, un’autobotte e l’autoscala, hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere le fiamme ed evitare un rogo generalizzato a tutta l’abitazione disposta su tre livelli. Completamente danneggiataSono ora in corso le operazioni di completo spegnimento e bonifica delle travature interessate dal rogo, per poi procedere ad una copertura provvisoria.