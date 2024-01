Feltre. Mansarda a fuoco, evacuata una famiglia di quattro persone

FELTRE - I vigili del fuoco sono interventi venerdì sera alle 19 in Via Culliada a Feltre per l’incendio del tetto di una mansarda: evacuata una famiglia di 4 persone, tra cui un bambino piccolo.

I pompieri arrivati da Feltre con personale permanente e volontario, con due autopompe, un’autobotte e l’autoscala, hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere le fiamme ed evitare un rogo generalizzato a tutta l’abitazione disposta su tre livelli.

Completamente danneggiata l’abitazione mansardata. Eeffettuate le operazioni di completo spegnimento e bonifica delle travature interessate dal rogo si è proceduto a una copertura provvisoria. Sul posto il sindaco di Feltre per trovare una sistemazione alla famiglia evacuata. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.