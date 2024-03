FELTRE (BELLUNO) - Sono rientrate in queste ore le 18 persone che sabato 6 gennaio sono state costrette a lasciare le loro stanze all'istituto Carenzoni Monego di Feltre a causa di un furioso incendio che ha reso inagibile gli spazi. Sta quindi volgendo al termine un periodo non certo facile per l'Ente che ora potrà pian piano riprendere in mano le attività che stava portando avanti, tra cui la predisposizione degli avvisi per la vendita all'asta di alcuni beni non più di interesse e la predisposizione delle progettazioni per la ristrutturazione della struttura principale del Carenzoni.

L'INCENDIO

Intorno alle 17 di sabato 6 gennaio un incendio è scoppiato nell'area lavaggio della cucina dell'istituto Carenzoni Monego di Feltre. Quattro persone che si trovavano sulle finestre del primo piano sono state salvate dai pompieri del distaccamento di Feltre accorsi sul posto che le hanno portate a terra con le scale, mentre sono stati diciotto in totale gli ospiti dell'Istituto che sono stati evacuati. Fortunatamente solo una persona è rimasta ferita, ricorrendo alle cure del pronto soccorso per le piccole uszioni rimediate.

IL RIENTRO

Da quel momento in poi i locali sono stati interdetti e le persone sono state collocate dall'Amministrazione comunale di Feltre per mezzo dell'Azienda feltrina per i servizi alla persona, presso alloggi alternativi. «In queste settimane spiega Nunzio Gorza, presidente del Consiglio di amministrazione del Carenzoni abbiamo eseguito tutte le opere necessarie per il ripristino dei locali (tinteggiatura, sistemazione di porte e finestre, impiantistica, ecc) ed abbiamo anche apportato alcune migliorie, come la riattivazione della cucina originale, evitando di riaprire quella da cui è scoppiato l'incendio. Almeno per il momento». Eseguiti tutti questi interventi, nelle scorse ore il cda ha permesso alle 18 persone di rientrare e di riprendere possesso delle loro stanze. Un capitolo che si chiude nel migliore dei modi quindi, nonostante la preoccupazione di queste settimane.

IL PROGETTO

Ora il Cda e gli uffici potranno concentrarsi su un'altra importante partita, che è quella della ristrutturazione del Carenzoni. Nelle scorse settimane è infatti arrivato il via libera da parte di Trento alla scheda tecnica per l'adeguamento della struttura di via Cesare Battisti. «Ci era stato chiesto di fare un aggiornamento dei costi illustra Gorza -. Abbiamo quindi ripreso in mano il progetto e lo abbiamo un po' rivisto secondo quelle che sono le nostre idee, ossia che l'edificio sia in primis adeguato in tutti i suoi aspetti, e poi che gli spazi al primo, secondo e terzo piano possano essere tutti sistemati ed adeguati ad ospitare una struttura che potremmo definire ricettiva. Penso quindi a camere dotate di servizi igienici annessi e quant'altro». Ora il Cda attende l'accoglimento da parte di Trento (Comitato paritetico Fondi di confine) dell'aggiornamento dei costi, poi sarà dato un incarico ad un professionista per la redazione del progetto (che verrà fatto in concerto con la Sovrintendenza) il quale si baserà su quelle che saranno le effettive disponibilità economiche che l'Ente avrà a disposizione.

L'ASTA

Ricordiamo che, collegato a questo finanziamento, vi è anche la partita dell'alienazione di alcuni beni di proprietà dell'Ente, tra cui l'ormai nota villa Dalla Piazza a Foen di Feltre. «A causa dell'incendio l'ufficio è stato oberato di lavoro per sbrigare tutte quelle che sono le carte burocratiche conclude Gorza - ma ora riprenderemo in mano l'iter e contiamo, entro un paio di mesi, di aprire gli avvisi pubblici, con l'auspicio che qualcuno si faccia avanti e acquisisca questi beni».