BOSARO - Una pioggia di critiche ha investito l’amministrazione comunale di Bosaro dopo l’attivazione del velox sulla Statale 16. In poche settimane, sono già migliaia le multe per eccesso di velocità in un tratto in cui bisogna rispettare i 50 chilometri di velocità. Il sindaco Daniele Panella si difende e respinge al mittente le critiche: «Il velox è segnalato e illuminato, è stato ampiamente annunciato su stampa e social alla comunità pendolare della zona, costituendo così un baluardo al contrasto dei numerosi incidenti, anche mortali, avvenuti in passato».



PIOGGIA DI CRITICHE



Il primo cittadino ritorna su una vicenda che tiene banco negli ultimi giorni circa numeri e funzione dell’autovelox. «Sono confortato - spiega - dall’opinione positiva che i cittadini esprimono circa l’inconfutabile miglioramento della fruibilità che la mobilità sulla Statale 16 sta via via ottenendo. L’amministrazione comunale di Bosaro sta agendo a tutela del diritto alla mobilità in sicurezza che gli abitanti, i lavoratori, le aziende di Bosaro, i frequentatori ed utenti della Statale 16 chiedono da molti anni. Le autorità che si occupano di salvaguardare l’integrità del territorio del Medio Polesine sud sanno bene che nel caso di Bosaro una strada statale passa all’interno del centro abitato, situazione peraltro non dissimile da altre, leggasi la statale Eridania che collega l’estrema porzione ovest della provincia al territorio di Ferrara».



VELOCITÀ ECCESSIVA



E prosegue: «È comunque incoraggiante il dibattito sul funzionamento del nuovo autovelox che presenta uno sviluppo originale e che non si è registrato per identiche installazioni e situazioni. Per la prima volta il sottoscritto registra profili di stupore e valutazione di personaggi vari di territori che hanno fatto la storia del controllo di velocità sulla Statale 16 e che, a causa della sua estrema pericolosità, effettuano controlli più o meno serrati, in via indiretta o direttamente, con posti di blocco e controllo che molti automobilisti definiscono come imboscate».