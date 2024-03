MESTRE- Condominio circondato dalla polizia in via Perlan 19 a Mestre, quartiere Gazzera, nella mattinata di oggi 23 marzo 2024. Inquilini del palazzo riferiscono di aver sentito degli spari: «Abbiamo paura, ci hanno detto di non parlare e di non uscire di casa».

L'operazione è in corso, ci sono una decina di volanti con agenti anche delle forze speciali in strada. Sul posto vigili del fuoco e Suem.

+++Notizia in aggiornamento+++