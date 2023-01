ROVIGO - Un nuovo autovelox sulla Statale 16 pronto a “fotografare” gli automobilisti indisciplinati. L’apparecchio fisso di rilevazione della velocità è stato installato martedì mattina, nel territorio comunale di Bosaro, all’inizio del centro abitato e dove vige il limite dei 50 chilometri orari. Il velox è stato installato soltanto in direzione Rovigo ed entrerà in funzione nel giro di venti giorni, quando sarà terminato il collaudo tecnico dell’apparecchio. Non sarà necessaria la presenza delle forze dell’ordine, perché sarà sempre attivo 24 ore su 24.

L’apparecchio di velocità è stato collocato al chilometro 52 della Statale 16, una delle strade maggiormente trafficate della provincia e teatro di incidenti, con esiti mortali, negli ultimi anni. Il velox si trova all’altezza della fermata dell’autobus, a pochi metri dall’adiacente zona artigianale-commerciale e da via Arginone. Dopo l’installazione dello strumento, con gli addetti al lavoro nella mattinata di martedì, sono cominciati i test che prevedono la taratura e il corretto funzionamento, oltre alla presenza dello software. Le multe ai trasgressori saranno elevate soltanto dopo l’attivazione ufficiale: queste prime due settimane saranno una sorta di “prova generale” per verificare la regolarità di tutte le condizioni tecniche dell’apparecchio. L’iter per l’installazione era cominciato in salita. Le prime pratiche dell’Amministrazione comunale di Bosaro erano state avviate la scorsa estate, ma l’Anas aveva bocciato la richiesta.

Decisivo l’intervento della Prefettura, che ha sbrogliato la situazione e dato il via libera definitivo a dicembre. Tre anni fa, proprio all’intersezione con via Arginone, a Bosaro, un motociclista di 32 anni aveva perso la vita lungo la Statale 16. A causa dell’elevata velocità, l’uomo aveva perso il controllo del mezzo ed era caduto a terra, finendo sbalzato per una ventina di metri. Vani i soccorsi, il ragazzo era spirato poco dopo. Sul tratto stradale, erano intervenuti gli agenti per predisporre il senso unico alternato e monitorare i conseguenti disagi alla circolazione.