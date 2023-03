ADRIA - Sos tombini killer. Non ci sono solo le ciclabili in condizioni pietose a preoccupare gli amanti delle due ruote, ma anche i chiusini stradali montati anche al contrario, dopo i recenti lavori di asfaltatura. A far emergere il problema alcuni residenti di località Amolaretta che quotidianamente, in sella alle loro biciclette, percorrono via monsignor Pozzato. «I pericoli - commenta un gruppo di residenti - si sono verificati dopo i lavori di riasfaltatura. In via Pozzato, sia da una parte che dall'altra della carreggiata, le griglie sono state montate al contrario, nel senso di marcia delle biciclette. C'è il rischio che le ruote si infilino nelle fessure e si verifichino incidenti» .

Per i residenti in pratica, i pneumatici con battistrada molto fino, come nel caso di quelli delle bici da corsa, potrebbero finire nella trappola con il rischio di venire sbalzati dalla sella. «Questi tombini possono risultare molto pericolosi e per questo chiediamo una verifica urgente di tutti i chiusini del territorio. La bicicletta spesso è un mezzo di trasporto utilizzato da molti, soprattutto da anziani e bambini. Si dovrebbe curare la regolarità delle superfici per garantire condizioni di agevole transito».

I RISCHI CORSI

C'è chi ha rischiato grosso come puntualizza Lorenzo: «Mi sono accorto della presenza di questa griglia sull'asfalto solo all'ultimo, pur conoscendo bene il percorso. Ci sono passato sopra. La ruota della mia bicicletta è finita dentro in pieno. Prima la ruota davanti e poi anche quella dietro. Per fortuna ero in piena velocità e sono riuscito a uscire da questa sorta di trappola e sono rimasto in piedi. Se fossi andato solo un po' più piano sarei volato per terra, chissà con quali conseguenze. Invito pertanto chi di dovere a sistemare quelle griglie prima che qualcuno si faccia male».

INTERVENTI EFFETTUATI

Proprio nei giorni scorsi l'amministrazione Barbierato ha fatto il punto della situazione sulla sicurezza stradale. «Abbiamo risolto problemi ai quali i cittadini, da anni, chiedevano una soluzione. A Baricetta è stato installato un semaforo. Idem a Valliera dove è in corso la realizzazione di una nuova ciclabile. A Ca'Emo è stata messa in sicurezza Riviera Eloisa mentre a Fasana è stata asfaltata via Ramalto. Asfaltature sono state effettuate anche a Bottrighe, Bellombra, Mazzorno e Cavanella Po ed in alcune strade di Adria come viale Risorgimento, via Peschiera, via Malfatti e sul 75% di via Mons. Pozzato. Alcune richieste erano inascoltate da decenni».