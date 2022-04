Crollo con l'Adriese, la Dolomiti Bellunesi perde 5-0: l'allenatore Lauria a rischio esonero

Terremoto alla Dolomiti Bellunesi: l'allenatore Renato Lauria è vicino all'esonero dopo quella che per la squadra nata 11 mesi fa dalla fusione di Belluno, Union Feltre e San Giorgio Sedico, è sicuramente una disfatta. L'Adriese ha infatti umiliato i bellunesi con il risultato di 5-0. Una disfatta che arriva dopo la brutta sconfitta casalinga con il Montebelluna (1-3) e il secondo tempo contrassegnato da un altro crollo, sul campo dell'Ambrosiana (dallo 0-3 al 3-3). In settimana erano emersi retroscena su una frattura interna: squadra e staff tecnico da una parte, la società dall'altra. Tutto smentito dalla dirigenza, salvo ritrovarsi pochi giorni dopo con questa situazione lontanissima dalle aspirazioni di un club che sta pianificando il salto verso il professionismo a medio lungo termine. Annunciato un summit in settimana, ma giovedì c'è il turno prepasquale (alle 15 al polisportivo la sfida al Cartigliano): una decisione arriverà presto.