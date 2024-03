In mille allo stadio di Feltre per il trionfo Dolomiti sul Treviso: finisce 3-0, sesta vittoria di fila e secondo posto solitario

Una Pasqua memorabile per il calcio bellunese, esaltato dalle imprese della Dolomiti, che pochi minuti fa ha concluso la supersfida con il Treviso, vinta nettamente. Il sesto successo consecutivo per la squadra allenata da Nicola Zanini, già confermato per la prossima stagione. 3-0 il risultato, maturato grazie alle reti di Alcides nel primo tempo e dei feltrini Thomas Cossalter e Toniolo nella ripresa. Un migliaio di spettatori allo stadio Zugni Tauro di Feltre hanno assistito alla partita che ha completato il programma del 29° turno del girone C di serie D, dominato dall'Union Clodiense, al comando con 67 punti. La Dolomiti è da sola al secondo posto, a quota 56, ma con una partita da recuperare e la prospettiva di ospitare proprio la capolista, ancora a Feltre, a metà aprile. Mercoledì la Dolomiti giocherà a Montecchio - contro la squadra capace giovedì di vincere 5-4 il derby con il Bassano - i 75 minuti della partita sospesa due settimane fa sullo 0-0, al quarto d'ora, per impraticabilità del campo. In caso di vittoria, si porterebbe a 8 punti dalla Clodiense, e il sogno dei bellunesi (un club che è alla terza stagione del progetto fusione che ha unito il capoluogo Belluno con gli altri due centri principali, Feltre con l'Union Feltre, e Sedico con il San Giorgio Sedico) è di vincere lo scontro diretto avvicinando la capolista a 5 punti, un margine comunque sufficiente ai lagunari per difendere il primo posto fino alla fine, conquistando quella promozione tra i professionisti fino a questo punto meritatissima dalla squadra di mister Andreucci. Ma intanto resta questo sabato di Pasqua trionfale per la Dolomiti Bellunesi, trionfatrice nella sempre sentita sfida con il Treviso, in crisi da settimane, ora quarto, comunque in zona playoff.

