Settima vittoria consecutiva della Dolomiti: decide un autogol al 95'

Dolomiti Bellunesi, continua il momento magico. La squadra di Nicola Zanini ha vinto la partita conclusa pochi minuti fa, nel pomeriggio di mercoledì, valida quale recupero dell'incontro in calendario lo scorso 10 marzo. Quel giorno a Montecchio si era scatenato un acquazzone capace in pochi minuti di rendere il campo impraticabile. L'arbitro era stato quindi costretto a sospendere l'incontro al 15', sul risultato di 0-0. Oggi era il giorno scelto per il recupero, ma si sono giocati soltanto 75 minuti, quelli "mancanti". Reduce dalla grande vittoria di sabato davanti ai mille spettatori dello stadio di Feltre, 3-0 al Treviso, la Dolomiti è partita con il freno a mano tirato, finendo quasi subito sotto, per un rigore causato dal portiere Virvilas e trasformato da Visinoni. Nel secondo tempo la Dolomiti ha ribaltato il risultato: pareggio di Lorenzo Caprioni al 13' della ripresa, poi al 5' di recupero l'autorete che ha fissato il risultato sul 2-1 per la squadra che rappresenta tutta la provincia di Belluno. E' la settima vittoria consecutiva, che consolida il secondo posto nel girone C di serie D, a più 6 sul Bassano. Mancano 5 giornate alla fine del campionato, davanti c'è la Clodiense, con 67 punti, la Dolomiti è a 59. Solo la prima classificata viene promossa in serie C. Il 14 aprile è in calendario Dolomiti-Clodiense ma è chiaro che i lagunari - grazie ai meritatissimi 8 punti di margine sui dolomitici - hanno più di mezza promozione in tasca. Alla Dolomiti il merito di tenere ancora aperto il discorso primo posto.

Ultimo aggiornamento: 17:26

