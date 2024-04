Montebello. Tamponamento in A4 tra 3 camion e un'auto, tre feriti: viabilità bloccata, 10 chilometri di coda

MONTEBELLO/MONTECCHIO (VICENZA) - Alle 12:30 di oggi, 4 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Montebello e Montecchio Maggiore in direzione Venezia per un tamponamento tra tre mezzi pesanti e un’auto: tre persone ferite.

I vigili del fuoco arrivati da Lonigo, Arzignano e Vicenza sono entrati contromano scortati dalla polstrada dal casello di Montecchio fino a raggiungere l’incidente che si trovava nel tratto a due corsie dove sono in corso dei lavori stradali.