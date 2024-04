Montecchio Maggiore, blitz interforze contro la criminalità: 110 persone identificate e sette locali controllati

- Specifici controlli interforze sono stati messi in atto a Montecchio Maggiore da parte della polizia di Stato polizia locale per prevenire e contrastare ladiffusa, lasul territorio ed il. Nel corso del blitz la polizia stradale ha attuato posti di controllo al casello autostradale della A4 Serenissima, mentre la polizia ferroviaria ha controllato gli scali vicini al comune vicentino. Durante i controlli sono state, di cui 42 stranieri e 29 con precedenti penali, e 7 tra esercizi pubblici e sale scommesse. L'attività è stata disposta in seguito ad una riunione tenutasi in Prefettura, con la partecipazione dei vertici provinciali delle forze dell'ordine.