Il Treviso cade al Tenni contro l'Adriese: il Dolomiti Bellunesi lo riaggancia

TREVISO Operazione riscatto fallita nel campionato di Serie D.

Match amarcord fatale per mister Florindo. Il suo Treviso è caduto al Tenni contro quell'Adriese, affamata di punti salvezza, che aveva portato ad un soffio dalla Serie C. Al Tenni il gol della punta Mirco Moretti al 36' del primo tempo ha deciso il la partita della settima giornata di ritorno. Per i biancocelesti è la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko di Mestre. Con la netta vittoria per 4-1 a Montebelluna, la Dolomiti Bellunesi ha riagganciato il Treviso a 44 punti. Mentre l'Unione Clodiense con il successo interno per 1-0 sul Portogruaro ha allungato ulteriormente in testa portandosi ad un irrecuperabile +15 sul terzetto inseguitore.

TREVISO - ADRIESE 0-1

GOL: pt 36' Moretti.

TREVISO (4-3-1-2): Sperandio, Borsato (7' st Mambelli), Perticone, Raggio, Lattuchella (7' st Santella), Nunes (35' st Miccoli), Arcopinto, Meola (16' st Posocco), Simonetta, De Respinis, Gnago (25' st Sottovia). A disp. Giust, Mariutto, Beccaro. All. Florindo.

ADRIESE (4-3-1-2): Galassi, Abdalla (29' st Pimazzoni), Montin, Martimbianco, Gasparini (35' st Feruglio), Brugnolo, Petdji, Maniero, Moretti (24' st Mollica), Fasolo (29' st Moras), Gioè (43' st Cavallini). A disp. Gobetti, Accuri, Gentile, Signorini. All. Vecchiato.

Arbitro: Pica di Roma.

Note: ammoniti Borsato, Simonetta, Lattuchella, Abdalla, Nunes. Angoli 8-7. Recupero: pt 1', st 5'. Spettatori 1039.