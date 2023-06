Rovigo. Spari alla prof, la preside della scuola: «Il 9 in condotta ai due studenti? Per il voto servirebbero linee guida del ministero»

ROVIGO - «Servirebbe di sicuro una cornice ministeriale sul tema del voto in condotta, perchè ci potremmo

muovere in un quadro più corretto». Così dice la prof Isabella Sgarbi, preside dell'istituto superiore di Rovigo dove due 15enni erano stati sospesi per aver sparato pallini di plastica contro un'insegnante. I due al termine dell'anno sono

stati promossi, con 9 in condotta. Commentando le affermazioni del ministro Giuseppe Valditara, Sgarbi ha ricordato che è pur vero che le scuole hanno propria autonomia, «ma poter ottenere delle linee guida da parte del ministro

sarebbe di grande utilità».

Intanto gli espettori mandati da Valditara nella scuola stanno proseguendo il lavoro sul cospicuo materiale riguardante la valutazione positiva del percorso scolastico dei due giovani bulli.

La coppia di adolescenti, a causa della sospensione, aveva avuto un 5 in condotta nel primo quadrimestre. Tuttavia, alla fine dell'anno, si apprende, il Consiglio di classe ha ritenuto il comportamento dei 15enni «irreprensibile», in linea con il piano di offerta formativa dell'istituto, con conseguente 9 in condotta.