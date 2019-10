CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA (ROVIGO) - Momenti die rissa sfiorata sabato, dopo idi Giulia Lazzari , la ragazzadal. Al momento della tumulazione della salma nel cimitero di Bottrighedi Giulia ed uno dei. Durante la cerimonia funebre in cattedrale, l'ultimo saluto della città di Adria a Lazzari, non si era registrato alcun problema. Tutto era filato liscio grazie al cordone di sicurezza attuato dalle Forze dell'ordine e dalla Polizia Locale. In chiesa, durante le esequie, lontano da sguardi indiscreti,Una volta uscito il feretro dalla chiesa, dopo il lancio dei palloncini bianchi, sulle note della canzone di Eros Ramazzati, tanto amata dalla ragazza, Sta passando novembre, brano meglio conosciuto come E' per te, spente le luci dei riflettori, lontano dagli scatti dei fotografi, dai taccuini dei cronisti e dai filmati delle televisioni o dei semplici curiosi, si è sfiorata la rissa e sono volate parole grosse.