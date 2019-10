Strangola la moglie. ​«Mi dispiace, odiatemi più che potete, giuro non ero in me»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIA (ROVIGO) - «Mi dispiace, odiatemi più che potete, giuro non ero in me, me ne sono accorto dopo di quello che stavo facendo e mi sono fermato in tempo, spero tanto che sia così. Scusami, anche se non lo farai, merito tutto e tutte le cose crudeli che mi faranno, ripeto, non ero io, quando si riprenderà dategli appoggio e quello di cui avrà bisogno. Ciao, ti ringrazio, addio amico». Questo il messaggio cheha inviato ad un amico poco dopo aver strangolato la moglie, che temeva avesse da qualche messe avviato una relazione con un altro uomo. Una versione che ha poi ripetuto anche ai carabinieri, quando hanno raccolto le sue spontanee dichiarazioni, il giorno dopo il fatto.L'uomo, che nella sua pagina Facebook aveva più volte scritto messaggi rivolti alla moglie, mettendo in piazza gli alti e bassi del loro rapporto e anche i suoi atteggiamenti possessivi, come lo screenshot di un messaggio di luglio in cui la invitava a mettersi vestiti larghi per nascondere le forme del suo corpo e a non truccarsi e aggiustarsi i capelli prima di uscire, ed a non salutare nessun maschio, «perché se ti fai bella ti guardano tutti, invece così no e io risparmio 30 anni di galera per omicidio», ha anche consegnato due fogli scritti a mano in