Rissa tra giovani stranieri in viale Dante: volano sassi, calci e bastonate. Paura tra gli automobilisti

PORDENONE - Sassate, calci e bastoni. La rissa tra due gruppi di giovani stranieri è scoppiata nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 maggio, a pochi passi dall'ingresso del parco Galvani. La scena non è passata inosservata ai tanti automobilisti che in quel momento transitavano in viale Dante, molti dei quali incerti se procedere o meno per il timore di essere colpiti da uno dei sassi scagliati. Come si nota dal video, i due gruppi si inseguivano sul marciapiedi con bastoni e pietre tra le mani, seminando paura tra chi procedeva in auto. Sul posto è intervenuta la Polizia. Avvertito l'arrivo delle volanti, i due gruppi si sono dileguati velocemente. Alcuni sono scappati verso il parco, altri in direzione di viale Martelli. Attivata anche l'ambulanza.