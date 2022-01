CRESPINO (ROVIGO) - (F.Cam.) Parrucca, occhiali, petardi, spray al peperoncino. Il carnevale non c'entra per nulla, si tratta di parte dell'armamentario di un truffatore pronto a colpire, arrestato venerdì sera dai carabinieri della Compagnia di Rovigo, guidata dal magg. Giovanni Truglio. L'uomo, spacciandosi per un tecnico dell'acquedotto, con tanto di falsa divisa, guanti da lavoro e tesserino fasullo, nonché di un piccolo metal detector (oltre ai petardi e allo spray), si era appena presentato a casa di un'anziana di Crespino, per cercare di derubarla dei suoi averi. Un truffa vigliacca, che mette nel mirino proprio le persone più indifese. Era pronta la messinscena con botti e puzza per fare un po' di cinema e terrorizzare la vittima, alla quale sarebbe stato consigliato di mettere al sicuro le cose più preziose per evitare di perderle o danneggiarle: in realtà solo un modo per arraffarle e fuggire. Ma stavolta il falso ispettore è finito in trappola. I carabinieri, infatti, hanno notato l'uomo più che sospetto durante un giro di pattuglia. E quando hanno provato ad avvicinarsi, questo, che stava per entrare nella casa di un'anziana, ha cercato di fuggire. I militari l'hanno bloccato e, compresa rapidamente la sua intenzione, lo hanno perquisito rinvenendo il suo kit. Arresto in flagranza per tentato furto in abitazione.



DIRETTISSIMA

Si tratta di un 34enne residente a Mantova, pluripregiudicato proprio per questo tipo di reati. Dopo una notte in camera di sicurezza, è comparso poi davanti al giudice che ha convalidato l'arresto e, sulla base delle indagini, coordinate dal pm Valeria Motta, ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di dimora in attesa della prossima udienza.