Tremendo schianto in Kawasaki, giovane centauro muore sul colpo

ARQUA' POLESINE - Uno schianto violentissimo ed una vita che si è spezzata. Quella di un giovane che era in sella ad una moto, una Kawasaki, andata ad impattare contro un'auto, una Lancia Y, e che non è sopravvissuto al terribile schianto. La vittima è Marcu Danut Ionut, Daniel per gli amici, 31enne originario della Romania e residente a Rovigo.

Il dramma si è consumato attorno alle 19 sulla Statale 16, nel tratto che attraversa il territorio di Arquà Polesine e, più precisamente all'altezza dell'Irsap, il colosso del termoarredo, pochi metri prima del ponte per Bosaro.

L'urto è stato così potente che non solo la moto si è completamente distrutta, ma anche la carrozzeria dell'auto si è orribilmente accartocciata ed il veicolo è poi carambolato nel fosso sul lato della carreggiata. Ferito anche l'uomo che si trovava al volante, trasportato in ospedale, anche se non in condizioni tali da far temere per la sua vita. Sul posto, oltre ai sanitari del Suem, i vigili del fuoco e due pattuglie dei Carabinieri di Badia e Crespino per i rilievi e la gestione della viabilità.