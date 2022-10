Bambina di 10 anni in bicicletta investita da un'auto. Elitrasportata a Padova in prognosi riservata

AGNA - Grave incidente stradale oggi, 23 ottobre, alle 17 ad Agna all'incrocio tra via Carrare e via Reniere. Per cause ora al vaglio degli agenti della polizia stradale di Padova un uomo al volante di un'auto si è scontrata con una bicicletta con in sella una bambina di 10 anni che si trovava a passeggio a due passi da casa. Nell'impatto la bimba è caduta rovinosamente a terra.

Immediato l'intervento dei soccorritori. É stata presa in cura dal personale medico del Suem 118. Viste le sue condizioni critiche, è stata elitrasportata in ospedale a Padova dove ora si trova ricoverata in Pediatria. La prognosi è riservata, saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini e le tempistiche di recupero. I mezzi sono stati sequestrati. L'area teatro dello schianto è stata transennata per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza.