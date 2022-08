VIGONOVO - Si terranno probabilmente in settimana le esequie della piccola Chiara Battagin, di 18 mesi, deceduta il giorno di ferragosto a causa di un tragico incidente successo nel cortile di casa, in vicolo Carlo Magno 8/a a Tombelle di Vigonovo. Il magistrato veneziano che sta seguendo l'angosciante vicenda, il sostituto procuratore Giovanni Gasperini, ha concesso mercoledì mattina il nulla osta per la restituzione del corpo della bambina ai genitori, che subito dopo il fatto hanno abbandonato la casa assieme agli altri due figli di 7 e 3 anni, loro malgrado testimoni della sciagura, per rifugiarsi da parenti. Non sarà facile per tutti i componenti della famiglia ritrovare la serenità dopo un simile avvenimento. Per tale motivo si sono affidati ad uno specifico supporto psicologico. Nel percorso sono seguiti dai parenti, dal parroco di Tombelle don Fabio Fioraso, dal sindaco di Vigonovo Luca Martello e dalla prima cittadina di Saonara (Pd) Michela Lazzaro.

L'ITER GIUDIZIARIO

Segue una strada tutta sua, invece, l'iter giudiziario sul drammatico incidente domestico. Anche se ormai resta poco da aggiungere alle dinamiche dei fatti, il magistrato prenderà la propria decisione dopo aver letto la relazione redatta dai carabinieri della stazione di Vigonovo e della Compagnia di Chioggia, che dopo l'incidente sono accorsi sul posto. La scena della disgrazia successa all'interno della casa resta comunque congelata. La famiglia Battagin, papà Mauro e mamma Anna, ha chiesto sulla vicenda comprensibili silenzio e rispetto. Per Chiara, investita dall'auto del papà che non l'aveva vista, la cerimonia funebre sarà strettamente privata. Non saranno esposte epigrafi né foto della bambina. Dove abbiano luogo le esequie è tenuto segreto, ciò per evitare ed eludere la presenza di giornalisti e fotografi. Anche se molte persone desidererebbero essere presenti per dare l'ultimo saluto a Chiara, potranno partecipare alla cerimonia solo i parenti più stretti. La funzione non si svolgerà né nella chiesa della Beata Vergine del Perpetuo Soccorso di Tombelle di Vigonovo, paese dove la famiglia abitava da circa tre anni, né a Villatora di Saonara, paese della famiglia Battagin e luogo dove la coppia ha vissuto per alcuni anni. Ieri, è stato erroneamente scritto che la mamma di Mauro Battagin è deceduta sei mesi fa, invece di qualche anno fa. Anche sul nome del sindaco di Saonara è sorto un equivoco. Il primo cittadino che ha espresso parole di conforto alla famiglia è Michela Lazzaro, eletta a giugno 2022. Ce ne scusiamo con i diretti interessati.