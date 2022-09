VENEZIA - Ha rischiato grosso, perché quando ci sono incidenti di questo tipo c’è sempre da aver paura. Una bambina di 4 anni è rimasta contusa, ma fortunatamente sembra essere fuori pericolo dopo essere stata investita da un’automobile in movimento in una sala dell’autorimessa del Tronchetto. Il fatto è accaduto ieri mattina e pare che la piccola abbia per un istante eluso la sorveglianza dei genitori (è un attimo) mentre si avvicinava una macchina che attraversava il piano.

L’investimento sembra essere stato inevitabile e il fatto che l’automobile che sopraggiungeva fosse di ultima generazione (quindi con radar anticollisione e frenata automatica) ha probabilmente contribuito ad evitare il peggio. L’investitore è un cinquantottenne residente a Venezia, così come la bambina e la sua famiglia. L’uomo si è immediatamente fermato e subito dopo è stata chiamata la polizia locale e il Suem 118.

Il personale di pronto intervento sanitario ha riscontrato diversi traumi tra cui una botta alla testa e l’ha portata all’ospedale, dove è stata sottoposta a numerosi controlli e poi è stata tenuta sotto osservazione in attesa delle dimissioni.

La dinamica, anche se sembra abbastanza chiara, è al vaglio del reparto motorizzato della polizia locale.

Incidenti di questo tipo sono abbastanza comuni nelle manovre di parcheggio o di uscita delle automobili e anche recentemente, purtroppo, ci sono stati diversi casi di investimento di minori che per qualche motivo si erano allontanati anche di qualche metro dai genitori.