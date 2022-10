Auto con 4 americani si schianta contro un muro nella notte: un ferito gravissimo

AVIANO - È di tre feriti, di cui uno in serie condizioni, il bilancio di un grave incidente stradale accaduto questa notte - 23 ottobre - poco prima delle 4:30 a Cortina di Giais, del comune di Aviano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti per i rilievi, il conducente di un'auto ha perso il controllo all'altezza della ex strada provinciale 29 "Pedemontana" ed è finito contro un muro.

A bordo della vettura c'erano 4 persone, tutti i cittadini statunitensi alcuni dei quali sarebbero di stanza alla base Usaf di Aviano. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi. Dopo l'allarme, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'elisoccorso, una automedica e una ambulanza. L'elicottero è atterrato nella piazzola del Cro di Aviano. Ha collaborato negli spostamenti anche un mezzo dei volontari della protezione civile di Aviano.

Una delle quattro persone coinvolte è stata trasportata in elicottero in volo all'ospedale di Udine in gravi condizioni. Altre due persone sono state trasportate all'ospedale di Pordenone in codice giallo. Sul posto i vigili del fuoco.

Schianto a San Vito

Un secondo incidente si è verificato a San Vito al Tagliamento poco dopo le 5 di oggi. Una persona alla guida di una vettura ha perso il controllo finendo contro un portone. La macchina si è cappottata e la persona è rimasta ferita in maniera seria. È stata tempestivamente soccorsa dall'equipaggio di un'ambulanza e di una automedica inviate immediatamente dagli infermieri della Sores. È stata trasportata in codice giallo in ospedale di San Vito al Tagliamento. Cause al vaglio.

Altro incidente

Nella prima serata di ieri, 22 ottobre, intorno alle 21, a Caneva, in un campo in prossimità di via Turati, il conducente di un trattore è stato soccorso dalle equipe sanitarie dopo che il mezzo agricolo si era ribaltato. L'uomo è rimasto incastrato ma è riuscito a liberarsi da solo e fortunatamente non ha riportato lesioni gravi. È stato prontamente assistito e trasportato all'ospedale per accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco.