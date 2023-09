GIACCIANO CON BARUCHELLA (ROVIGO) - Ancora sangue sulle strade polesane. Ancora un incidente con un motociclista coinvolto, rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato frontalmente con un camion che arrivava in direzione opposta alla sua. Ancora paura, sirene, elicottero. È successo nel primo pomeriggio, verso le 15.30, sulla Regionale 482 Altopolesana, l'ex Statale Ostigliese, nel tratto che attraversa la frazione di Zelo, verso l'abitato di Baruchella, non molto distante dall'innesto di via Argine Olmi. Le condizioni del centauro sono subito apparse molto gravi. In particolare, le pesanti lesioni alle gambe, ma tutto il quadro di seri politraumi, con la necessità di valutare eventuali emorragie o schiacciamenti di organi interni, ha spinto il Suem a richiedere l''intervento dell'elisoccorso, atterrato in un campo vicino, per un suo più rapido trasporto all'ospedale di Rovigo. Oltre agli operatori del 118, sul posto sono immediatamente accorsi anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelmassa, per prestare il proprio prezioso supporto operativo, nonché i carabinieri della Compagnia di Castelmassa, che si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità.

La dinamica

Secondo una prima sommaria ricostruzione, che dovrà essere poi vagliata sulla base di testimonianze ed approfondimenti sulla base delle misure effettuate delle posizioni dei mezzi incidentati, la moto avrebbe tentato un sorpasso, trovandosi però poi davanti al camion che sopraggiungeva sulla corsia opposta. Uno schianto violento e terribile. Per tutta la durata delle operazioni di soccorso e rilievo, inevitabilmente il traffico si è paralizzato e lunghe code, di auto e mezzi pesanti, si sono formate in entrambe le direzioni, fino quando non si sono gradualmente assorbite dopo la riapertura a senso unico alternato prima e di entrambe le corsie poi. L'incidente di ieri conferma, una volta di più, la pericolosità della Regionale 482 Altopolesana, per l'appunto finita al centro delle polemiche per il velox installato a Baruchella ed entrato in funzione il 12 aprile, che il 29 maggio è stato segato ed abbattuto da una mano ignota alla quale in molti hanno rivolto il proprio plauso. Certo, prendere multe per eccesso di velocità, soprattutto se di pochi chilometri l'ora, è fastidioso. Ma peggio è, sicuramente, trovarsi di fronte a situazioni del genere. Ogni mezzo utile a fermare questa scia di sangue, che d'estate, purtroppo vede sempre protagonisti un gran numero di motociclisti, è sempre da salutare con favore. Anche se il prezzo da pagare sono decine di euro di sanzioni. Più leggere, però, del sangue di feriti e vittime.