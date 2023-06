«Ho visto mio marito sparire tra le onde». Scattano le ricerche, poi l'uomo ricompare. Ma lei è sicura: «Qualcuno stava annegando»

ROSOLINA - Persona dispersa in mare dalle 8.30 di stamattina, 15 giugno 2023, a Rosolina, l'allarme è scattato al camping Rosapineta Nord. Una donna ha detto di aver visto il marito sparire tra le onde. Sono scattate le ricerche da parte dei Vigili del fuoco con una squadra di Adria e l’elicottero Drago di Venezia. Sul posto anche la Guardia Costiera. La vicenda sta avendo però, al momento, uno sviluppo inatteso: dopo un'oretta infatti il marito è ricomparso senza nemmeno aver fatto il bagno ma una passeggiata. A quel punto, gran sollievo e ricerche fermate. La moglie però ha insistito ribadendo di aver visto qualcuno in difficoltà in mezzo al mare, quindi le ricerche sono ripartite per quanto non risultino ulteriori segnalazioni di persone disperse.