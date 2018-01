di Giannino Dian

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARIANO POLESINE - Non è stato possibile far nulla per, il 67enne elettricista diche venerdì era, da circa tre metri di altezza,all'interno della ditta Mancin Nadia.La commissione medica dell'ospedale di Padova, domenica sera, ha valutato le condizioni dell'uomo e sono state staccate le macchine che lo tenevano in vita.