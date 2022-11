BADIA POLESINE (Rovigo) - La Pro loco è pronta a chiudere il progetto digitale pensato per rendere Badia Polesine a portata di smartphone e delle nuove tecnologie. L'associazione guidata da Giuseppe Romani da qualche mese, infatti, sta lavorando a una proposta sostenuta dalla Fondazione Cariparo che dovrebbe rappresentare un aiuto in più per i turisti che si fermano in visita in città. La progettualità prevede per l'appunto l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, per permettere ai visitatori di approfondire la storia e le curiosità di alcuni punti salienti di Badia in modo pratico e veloce.

SETTE SITI DIGITALIZZATI

Si tratta di un progetto di digitalizzazione che riguarda monumenti e alcuni spazi della città per un totale di sette punti: il palazzo municipale, il teatro Sociale Eugenio Balzan, l'abbazia della Vangadizza, l'oratorio Madonna della Salute, l'ex Mercato coperto, il palazzo Gradenigo-Degli Estensi e villa Pellegrini-Lorenzoni a Salvaterra.

Inquadrando un q-r code inserito sulle apposite tabelle installate nei pressi dei vari monumenti sarà possibile saperne un po' di più di Badia e del suo territorio. Assieme a questo ci sono altre iniziative collegate, tra cui il sito. «Manca poco, siamo alla rendicontazione finale spiega il presidente della Pro loco Giuseppe Romani dopodiché dovremmo applicare ai rispettivi monumenti le varie tabelle relative al progetto. Il sito della Pro loco è stato anche rifatto e aggiornato e avremo a disposizione un'app su Badia Polesine».





ALTRI APPUNTAMENTI

Per questo motivo, la progettualità era stata presentata ad inizio anno in occasione di una riunione dell'Aoeb, l'Associazione degli operatori economici badiesi. A fianco delle opportunità legate al mondo digitale, la Pro loco aveva manifestato pure l'intenzione di affiancare supporti più tradizionali come una mappa cartacea della città.

Nel frattempo, l'associazione si prepara ai prossimi appuntamenti archiviando il successo del recente evento organizzato per Halloween nella cornice del parco della ghiacciaia della Vangadizza, uno spazio già valorizzato durante l'ultimo Ferragosto badiese. La festa, con la partecipazione di Comune e Biblioteca civica, ha coinvolto famiglie e ragazzi in coincidenza del ponte di Ognissanti. La concentrazione però è ora sulle altre ricorrenze in arrivo.

«Saremo presenti alla festa della Madonna della Salute riprende il presidente della Pro loco e stiamo collaborando con l'Aoeb che proporrà il villaggio di Natale in piazza Grani durante le feste. Noi invece abbiamo confermato i mercatini di Natale che si terranno nelle giornate dell'8, 11 e 18 dicembre all'ex mercato coperto in via Don Minzoni. Abbiamo l'adesione di diverse bancherelle; chiaro che non è una tradizione quella dei mercatini per il nostro paese, ma speriamo comunque in una buona risposta».