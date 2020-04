Autista ubriaco contromano in A13, la Polstrada lo blocca: tragedia evitata

ROVIGO - Tragedia sventata dalla Polstrada in A13. Un autotrasportatore ucraino ripartito dopo una sosta dall'autogrill Po Ovest, ha imboccato contromano l’autostrada A13 Bologna – Padova. Lo ha fortunatamente bloccato una pattuglia della Polstrada di Altedo evitando una sicura tragedia.



Gli agenti erano stati allertati la notte scorsa intorno alle 04.50 dalla centrale operativa di Casalecchio di Reno e hanno intercettato il grosso veicolo guidato da Y.B. le sue iniziali, 38enne di nazionalità ucraina che stava percorrendo la corsia di sorpasso della carreggiata sud in direzione Padova.



Il mezzo è stato bloccato sul ponte del Po, dove l’autostrada è priva della corsia di emergenza, prima che andasse a scontrarsi con i veicoli provenienti dal corretto senso di marcia.



Una volta bloccata la marcia l’autoarticolato, gli agenti della Polstrada hanno chiuso la corsia di sorpasso, segnalando il pericolo con le torce a vento. Intanto è sopraggiunta una seconda pattuglia che ha bloccato il traffico a monte per poter scortare il veicolo in contromano fino all'uscita di Occhiobello dove sono state contestate le sanzioni di rito.



Una volta raggiunta la posizione di sicurezza del casello autostradale, gli agenti hanno potuto verificare che l’autista non si reggeva in piedi. Sottoposto al controllo con l'etilometro risultava positivo con un tasso di 2,02 grammi/litro.



L'uomo ha dichiarato agli agenti di aver bevuto solo "una birretta" e di non essersi accorto di aver imboccato l'autostrada contromano. Gli è stata ritirata la patente ed è stato segnalato alla prefettura per la revoca del documento di guida. E' stato poi denunciato per guida in stato di ebbrezza.