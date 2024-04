BELLUNO - Esce dal calcetto e parte al volante della sua auto: un furgone, condotto da un 55enne che si era messo alla guida dopo aver bevuto, invade la corsia. Infine lo scontro e la paura. Poteva finire molto peggio l’incidente avvenuto sabato sera nei pressi di Mussoi, sulla strada che porta ai campi da gioco di Fisterre. Proprio dai quei campetti infatti un 22enne bellunese a bordo di una Fiat Punto bianca stava tornando dalla partita con gli amici e stava andando verso casa. All’improvviso dalla curva che precede il ponticello di via Travazzoi è apparso un furgoncino a velocità smisurata con l’autista del mezzo che ha poi perso il controllo del veicolo ritrovandosi sulla corsia opposta. Il ragazzo che si è ritrovato di fronte il mezzo, non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto, e così è avvenuto lo scontro tra le due autovetture. Fortunatamente entrambi i conducenti sono rimasti feriti solo lievemente e sono stati in grado di uscire dalle auto in modo autonomo. Nel frattempo erano arrivati sulla scena i compagni del calcetto del 22enne. I presenti hanno poi chiamato le forze dell’ordine e il padre del giovane. Sul posto è arrivata un’ambulanza dall’ospedale San Martino portato di corsa in ospedale: il ragazzo è stato affidato ai medici del pronto soccorso, che non hanno rilevato gravi traumi oltre al colpo di frusta dell’incidente. L’autista del furgoncino è stato sottoposto all’alcoltest, che è risultato positivo. Le forze dell’ordine a quel punto hanno proceduto con le segnalazioni e i provvedimenti del caso.

Gravi danni ai due mezzi, ora completamente inutilizzabili recuperati dal carroattrezzi.

