Coronavirus Veneto, Luca Zaia in diretta: cosa ha detto oggi. «Impennata di casi positivi: indice della qualità della Sanità. Il dono del Qatar: un ospedale da campo»

Coronavirus Veneto. Il presidente della Regione Luca Zaia parla in diretta video dalla sua pagina Facebook ai veneti oggi, 9 aprile 2020 . Ecco i temi affrontati oggi dal governatore.

Il bollettino di oggi

Crescono i casi di positivi al Coronavirus in Veneto ma calano i decessi: stamane i positivi sono 12.933, 311 in più della rilevazione di ieri. Lo rende noto il bollettino della Regione Veneto. I pazienti in terapia intensiva sono 274, 3 in meno. I decessi sono 5, dato che porta a 680 il totale delle morti... (LEGGI TUTTO)

Come avviene il contagio? La spiegazione della dottoressa Russo, a capo della Direzione Prevenzione della Regione del Veneto





Coronavirus Veneto, Zaia in diretta oggi

LA DIRETTA

Il governatore del Veneto Luca Zaia in diretta oggi 9 aprile 2002

Impennata dei positivi? Un bene

171.456 tamponi eseguiti ad oggi in Veneto, il dato è stato riferito nella conferenza dal governatore. L'aumento dei contagi è previsto: i tamponi vengono processati, aspettatevi una impennata, perché noi li cerchiamo, i positivi è un indicatore della qualità della Sanità.

Donazioni

28.675 persone sono andate a fare un versamento, abbiamo oltre 31 milioni di euro nel conto della Regione. Grazie a tutti per la solidarietà dimostrata.

Ospedale donato dal Qatar

«Cinque aerei per portarlo, è grande come un campo da calcio: dobbiamo trovare l'area e un magazzino. Abbiamo un piccolo tesoro che può essere utilizzato in caso di emergenza in ogni luogo».

La Regione del Veneto conferma che una prima parte dei materiali che compongono la struttura da campo donata dal Qatar è arrivata all'aeroporto di Verona Villafranca, accompagnata da dodici ingegneri qatarioti che assisteranno il montaggio, effettuato dai volontari della Protezione Civile. L'annuncio giunge dopo la notizia data dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio della spedizione di due ospedali da campo donati dal Qatar all'Italia, uno dei quali destinati al Veneto. «Abbiamo accettato con gratitudine questa donazione da parte del Qatar - dice il Presidente della Regione Luca Zaia - e abbiamo deciso che la struttura verrà allestita a Schiavonia, in provincia di Padova, dove già opera uno dei nostri Covid-Hospital. Prima dell'avvio del montaggio sarà compiuta una verifica tecnica della struttura in relazione all'area disponibile». Della dotazione giunta dal Qatar in Veneto fanno parte sette tende di varie cubature. L'assetto sanitario totale delle strutture da campo è di 5.200 metri cubi.

Ultimo aggiornamento: 12:44

