Morta di coronavirus Samar Sinjab, il medico di famiglia di Mira

TREVISO - VENEZIA - Stamani alle 8,30 è morta nel reparto di terapia intensiva di Treviso dove era ricoverata da diverse settimane, la dottoressa Samar Sinjab . La dottoressa esercitava a Mira e nonostante avesse importanti fattori di rischio ha continuato ad assistere i suoi pazienti con dedizione.



Ne dà notizia il segretario regionale veneto della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), Domenico Crisarà. «È evidente - scrive - che questa morte, le altre situazioni gravi e le contaminazioni dei Medici di medicina generale, è prima di tutto il risultato della scarsa attenzione che numerose aziende sanitarie, tra cui la Alss veneziana primeggia insieme a Vicenza e Verona, hanno dedicato ai medici di famiglia e di continuità assistenziale». Per Crisarà «forniture assolutamente inesistenti di dispositivi di protezione, nessuna prevenzione, se non in queste ultime settimane, attraverso l'esecuzione di tamponi con tempi di refertazione che superano spesso i dieci giorni e che non vengono ripetuti con nonostante il contatto continuo con i pazienti, hanno portato a questa giornata di lutto». Quando l'emergenza sarà finita, conclude, la Fimmg «chiederà conto di tutte le condotte omissive di chi sta comodamente seduto a metri di distanza dalle persone dietro una scrivania con una mascherina ad alta protezione facendosi ripetere tamponi di fatto inutili». Ultimo aggiornamento: 13:36