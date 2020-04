Il Coronavirus resiste alla quarantena: uno su due guarisce e resta contagioso

Due settimane non bastano per avere la certezza di essere guariti dal nuovo coronavirus . Neppure se l'infezione non dà più alcun tipo di sintomo. Il 50% dei tamponi di controllo eseguiti sui pazienti che hanno portato a termine l'isolamento, cioè al 14esimo giorno dal momento della conferma del contagio, risulta ancora positivo. Significa che le persone in questione, pur senza sintomi, possono sempre diffondere il Covid-19. La percentuale è stata resa nota dall'Usl della Marca. Prima c'era la sensazione che le due settimane di quarantena non fossero sufficienti. Adesso è arrivata la conferma direttamente dal campo. A conti fatti, vuol dire che oltre 700 dei 1.415 trevigiani che stanno affrontando l'infezione in questi giorni resteranno positivi anche tra due settimane. Era stato proprio questo andamento a spingere il dipartimento di Prevenzione dell'Usl a sottolineare l'evidenza della bassa percentuale di soggetti positivi al Covid-19 che si negativizza dopo 14 giorni di isolamento domiciliare. Da qui la decisione di allungare la quarantena da 14 a 21 giorni.

Escluso il personale sanitario in servizio negli ospedali: medici, infermieri e operatori continuano a essere sottoposti al tampone dopo due settimane per valutare un loro rientro immediato nei reparti e negli ambulatori. «È un virus subdolo che ancora non conosciamo a fondo spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria trevigiana i molti casi, se c'è una grande carica infettiva, il tampone resta positivo anche dopo i 14 giorni di isolamento. Dopo tre settimane, invece, fino ad ora l'esito è sempre stato negativo».



DIFFERENZE IN BASE ALL'ETA'

Le cose cambiano, e di parecchio, in base all'età delle persone contagiate dal Covid-19. A specificarlo è lo stesso direttore generale. «Sotto i 55 anni, il 70 per cento dei tamponi di controllo risulta negativo già dopo i 14 giorni di isolamento. Sopra i 55 anni, invece, succede il contrario: il 70 per cento dei tamponi di controllo continua a essere positivo dopo i 14 giorni fa il punto Benazzi così scatta una settimana di quarantena aggiuntiva. Dopodiché non rileviamo più problemi. Non è ancora chiaro perché il virus si comporti in questo modo. Noi, come altri, abbiamo iniziato a studiarlo per definire le variabili in campo, in modo da fare chiarezza. Al momento vediamo che le cose vanno così misurandole direttamente sul campo». La quarantena per i pazienti è stata allungata da due a tre settimane sfruttando anche l'attuale blocco delle attività lavorative non essenziali. Tradotto: in caso di contagio confermato, se non si deve andare a lavorare, meglio rimanere a casa una settimana in più. In primis per non contagiare altre persone mentre si pensa di essere usciti dal tunnel del coronavirus. E poi anche per ottimizzare il lavoro di processo dei tamponi, oggi più che mai prezioso, senza rischiare di trovarne la metà ancora positivi.

DURATA DEL RICOVERO

Tali regole non valgono per gli operatori della sanità, non ancora almeno, perché il loro lavoro in ospedale in questo periodo è fondamentale. Di conseguenza l'Usl preferisce andare a verificare se il virus è ancora presente già al 14esimo giorno di isolamento. Nei casi in cui è sparito, c'è il via libera per rientrare in servizio. Nei casi in cui invece è ancora presente, scatta anche per medici, infermieri e operatori un'altra settimana di quarantena. Insomma, il controllo è ancora più stringente. Le persone contagiate dal Covid-19 che hanno bisogno di essere ricoverate in ospedale rappresentano un capitolo a parte. Qui tutto dipende dall'andamento del quadro clinico e dall'eventuale presenza di altre patologie. Fermo restando che anche il periodo di ospedalizzazione non è breve. «In media i ricoveri di pazienti positivi al coronavirus durano venti giorni conclude Benazzi purtroppo i tempi non sono velocissimi. Ma per fortuna la situazione generale sta migliorando e non abbiamo più la pressione che avevamo qualche settimana fa».

